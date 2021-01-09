لبنان

23 إصابة كورونا في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

Lebanon 24
09-01-2021 | 17:44
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 أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6 و7 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث وعشرين (23) حالة إيجابية.


وجاءت نتائج 06/01/2021 كالتالي:

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة الرياض : شركة XY رقم 301 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (حالة إيجابية واحدة).

وجاءت نتائج 07/01/2021 كالتالي:


رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالتان إيجابيتان).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).
رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالتان إيجابيتان).
رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).
رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالتان إيجابيتان).
رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية).
رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية).
رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).
رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية).
رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية).
رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (حالة إيجابية واحدة).
رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية).
رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).
رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (ثلاث حالات إيجابية).
رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (جميعها سلبية).
رحلة دمشق : شركة SR رقم 181 (جميعها سلبية).
رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).
المصدر: الوكالة الوطنية
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