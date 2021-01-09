لبنان

مدير مستشفى جزين: للاقفال التام والشامل

Lebanon 24
09-01-2021 | 17:53
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دعا مدير مستشفى جزين الدكتور شربل مسعد في بيان، إلى "الإقفال التام والشامل في البلد، لأن المستشفيات لم تعد قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة بشكل جنوني من مرضى كورونا، وخصوصا الحالات الحرجة، ولان الأطقم الطبية قد أرهقت".

وقال: "نحن فعليا في حرب ضد الفيروس المستشرس، والمواجهة تتطلب إجراءات صارمة من الدولة، وإلتزام من المواطن"، موجها تحية الى كل الاطباء والممرضين والموظفين العاملين في مستشفى جزين، ودعاهم الى "الصمود رغم الأعداد الهائلة من المرضى لأن المعركة الحقيقية ضد كورونا قد بدأت الآن".

وختم مسعد: "سأبقى كما عاهدتكم بجانبكم، ومع زملائي الأطباء ليلا ونهارا في الصفوف الأمامية. حمى الله الجميع".
المصدر: الوكالة الوطنية
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