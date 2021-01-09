لبنان

لقاء بين القومي وحزب الله في الخيام

Lebanon 24
09-01-2021 | 17:56
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 زار وفد من الحزب السوري القومي الإجتماعي مكتب قطاع الخيام في "حزب الله"، وضم الوفد كلا من: منفذ عام مرجعيون سامر نقفور، منفذ عام حاصبيا اسامة القادري، عضو المجلس القومي لبيب سليقا، ناظر الإذاعة في منفذية حاصبيا أنور أبو سعيد، مدير مديرية حولا عماد مصطفى ومدير مديرية كفركلا عارف شيت.
وكان في استقبال الوفد مسؤول القطاع يحيى فقيه ومسؤولون حزبيون.

وشدد المجتمعون وفق بيان لعمدة الاعلام في الحزب القومي على "أهمية التنسيق الدائم في مواجهة التحديات، على الصعيد الوطني العام، وعلى الصعد الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع الصحية المستجدة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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