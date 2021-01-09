لبنان

سرقة سوبرماركت في رأس مسقا

Lebanon 24
09-01-2021 | 18:10
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 أقدم مجهول على الدخول إلى ميني ماركت في منطقة رأس مسقا- الكورة وسرق مبلغا يقدر بحوالى 800000 ليرة لبنانية. وفي التفاصيل، أن السارق دخل بحجة شراء بعض الخضر، وقد غافل صاحبة السوبر ماركت ليقوم بعملية السرقة، وفر الى جهة مجهولة بسيارة من نوع مرسيدس.
 
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سرقة

الكورة

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