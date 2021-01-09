لبنان

قائمقام البترون: لتفعيل دور الشرطة البلدية ومؤازرتها لقوى الامن

Lebanon 24
09-01-2021 | 18:12
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 توجه قائمقام البترون روجيه طوبيا برسالة صوتية إلى رؤساء البلديات البترونية، مطالبا ب "تفعيل دور الشرطة البلدية لديهم في ظل الخروق التي تسجل في عدد من البلدات لقرار التعبئة العامة". وأعرب عن أسفه "لوصول القدرة الاستيعابية في المستشفيات إلى أقصاها حيث المرضى يشحذون سريرا ويموتون على أبواب المستشفيات، في حين أن الخروق تبلغ مداها في بعض المناطق".

ولفت إلى أن "القوى الامنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه، الا أنها بحاجة لتعاون البلديات من خلال عناصر الشرطة البلدية، التي نحن بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب، لأن الأمور إذا ما استمرت بالشكل التي هي عليه، ستؤدي إلى ما هو أبشع من الكارثة".


وأضاف: "إن حضور عناصر الشرطة البلدية هو حاجة ملحة لقمع المخالفات وضبطها وتنفيذ قرار التعبئة بكامل بنوده، ولنا ملء الثقة بحرص رؤساء البلديات على بلداتهم وأهاليها وفي حال الحاجة لأي مؤازرة من القوى الامنية فهي ستكون بتصرفكم".


وكان القائمقام طوبيا قد قام بجولة في المنطقة لمتابعة ومواكبة الاجراءات المتخذة في إطار قرار التعبئة.
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