لبنان

القوات جبيل: لتوخي الحذر واتخاذ كل الاحتياطات لتفادي الإصابات

Lebanon 24
09-01-2021 | 19:31
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 أشارت منسقية جبيل في حزب "القوات اللبنانية" في بيان، إلى أنه "بظل التفشي الكبير لوباء كورونا في مختلف بلدات القضاء، وبعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل يفوق التوقع، وبعد وصول القدرة الاستيعابية للمستشفيات الى أقصاها، تهيب القوات اللبنانية بكافة أبناء المنطقة والرفاق توخي الحذر واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابات، وذلك عبر اتباع الإرشادات الطبية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والإلتزام بتعليمات الجهات المختصة".

ووجهت "تحية إكبار وإجلال للطاقم الطبي والتمريضي والعاملين في المستشفيات لتضحياتهم المشهودة، والذين لم يسلموا أيضا من الإصابات".

وأعلنت وضع كل إمكاناتها بتصرف أبناء المنطقة، سائلة الله "الخلاص من هذه الأزمة الصحية، لتعود الحياة الى طبيعتها والى رونقها".
 
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