سجال الخليل جريصاتي مستمر... الأول يردّ: لم نعتذر عن أي موقف لا مباشرة ولا مواربة

غرد النائب أنو الخليل عبر حسابه في "تويتر" ردا على رد الوزير السابق سليم جريصاتي: "مؤسف حجم التلفيق في رد الوزير السابق سليم جريصاتي. فما كتبناه صباحا عن ‎فخامته ودور ‎المجلس الدستوري الذي ربما قد اوحى به مستشاره الدستوري غب الطلب، فإننا في كل ما نكتب نعبر عن قناعتنا الوطنية والأخلاقية.وخلافا للإيحاءات الرخيصة ، لم نعتذر عن أي موقف لا مباشرة ولا مواربة."