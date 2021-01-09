لبنان

جثة في زوق مكايل... المستشفيات ترفض استقبالها والاهالي يلوحون بالتصعيد

Lebanon 24
09-01-2021 | 19:41
A-
A+
Doc-P-782738-637458181750263455.jpeg
Doc-P-782738-637458181750263455.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت مساء اليوم عاملة أجنبية في العقد الرابع من العمر جثة ممددة على الأرض داخل غرفة سكنها في زوق مكايل كسروان. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة حصلت منذ 4 أيام. وقد إنتشرت رائحة كريهة ما سبب انزعاج سكان الحي. ولا تزال الجثة في مكانها بسبب رفض المستشفيات في المنطقة وجبل لبنان إستقبال جثث، وقد لوح سكان المنطقة بتحركات في الشارع إذا لم تتم معالجة الموضوع.
ومساء، تبلغ المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور من إدارة مستشفى سان لويس موافقتها على استقبال جثة العاملة الأجنبية التي عُثر عليها في غرفة سكنها في منطقة زوق مكايل يوم أمس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
08:28 | 2021-01-10
08:27 | 2021-01-10
08:21 | 2021-01-10
06:55 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website