جثة في زوق مكايل... المستشفيات ترفض استقبالها والاهالي يلوحون بالتصعيد

وجدت مساء اليوم عاملة أجنبية في العقد الرابع من العمر جثة ممددة على الأرض داخل غرفة سكنها في زوق مكايل كسروان. وحضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وبوشرت التحقيقات لمعرفة الملابسات.



وبعد معاينة الجثة من قبل الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة حصلت منذ 4 أيام. وقد إنتشرت رائحة كريهة ما سبب انزعاج سكان الحي. ولا تزال الجثة في مكانها بسبب رفض المستشفيات في المنطقة وجبل لبنان إستقبال جثث، وقد لوح سكان المنطقة بتحركات في الشارع إذا لم تتم معالجة الموضوع.

ومساء، تبلغ المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي نادر منصور من إدارة مستشفى سان لويس موافقتها على استقبال جثة العاملة الأجنبية التي عُثر عليها في غرفة سكنها في منطقة زوق مكايل يوم أمس.