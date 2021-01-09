لبنان

سلب مواطن في بعلبك

Lebanon 24
09-01-2021 | 19:56
A-
A+
Doc-P-782743-637458190625704110.jpg
Doc-P-782743-637458190625704110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
"أقدم مسلحون مجهولون ملثمون يستقلون سيارة من نوع جيب شيفروليه لون أسود من دون لوحات، على سلب المواطن ر. م. ر. في بعلبك، خمسة ملايين ليرة كانت بحوزته وكان قد جمعها لصالح شركة تجارية".
مواضيع ذات صلة
مجهولون أفرجوا عن مواطن في بعلبك بعد خطفه وسلبه في حوش الامراء
lebanon 24
10/01/2021 09:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
في بعلبك.. سلبت منه سيارته بعد رفضه تسليم مبلغ 5 ملايين ليرة!
lebanon 24
10/01/2021 09:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سلب سيارة في بعلبك.. وقطع طريق الحلانية احتجاجاً على تزايد عمليات السرقة
lebanon 24
10/01/2021 09:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مسلحون يسلبون مواطناً سيارته في بعلبك
lebanon 24
10/01/2021 09:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

بعلبك

سلب

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:14 | 2021-01-10
09:00 | 2021-01-10
08:28 | 2021-01-10
08:27 | 2021-01-10
08:21 | 2021-01-10
06:55 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website