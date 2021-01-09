سلب مواطن في بعلبك

"أقدم مسلحون مجهولون ملثمون يستقلون سيارة من نوع جيب شيفروليه لون أسود من دون لوحات، على سلب المواطن ر. م. ر. في بعلبك، خمسة ملايين ليرة كانت بحوزته وكان قد جمعها لصالح شركة تجارية".