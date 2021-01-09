درغام: لماذا الذهاب نحو الانتحار الجماعي؟

غرد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام قائلا: "‏كنا نحذر من النموذج الإيطالي، دخلنا في صلبه. المستشفيات عاجزة بعد أن بلغت كامل قدرتها الاستيعابية، والطواقم الطبية تقوم بكل ما بوسعها،‎ فيروس الكورونا يفتك بالصغير والكبير، لماذا الذهاب نحو الانتحار الجماعي بأنفسنا؟ يبقى الرهان على المواطنين. فهل من يدرك ويسمع؟