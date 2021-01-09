لبنان

المجذوب: أقف إلى جانب قضية المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي

Lebanon 24
09-01-2021 | 20:59
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إجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب، مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي والتعليم الأساسي والمستعان بهم ومدرسي المواد الإجرائية وغيرها. وضم الوفد الأساتذة: حمزة منصور، نسرين شاهين، حسين سعد، وعلي فخر الدين، وذلك للبحث في القرار الأخير الذي صدر.

وبعدما وضع الأساتذة الوزير المجذوب في "تداعيات القرار بتقليص ساعات التعلم، وما سببه من ضرر على المتعاقدين بمختلف تسمياتهم"، أكد وزير التربية وقوفه الدائم إلى جانب قضية المتعاقدين المحقة، مشيرا إلى أن "التدبير الذي تم اتخاذه في القرار الأخير لمدة ثلاثة أسابيع كان استثنائيا، بسبب الوضع الصحي والمالي والإقتصادي، وتخفيفا للضغط على الأهل والتلامذة والأساتذة. وسيصار إلى إصدار آلية توضح تكثيف وتعويض الساعات التي خسرها المتعاقدون قبل نهاية الأسابيع الثلاثة" .

وطالب الأساتذة المتعاقدون ب "إنهاء جداول المستحقات كافة وإرسالها إلى المدارس والثانويات".

وأكد الوزير المجذوب "إبقاء باب الاتصال مفتوحا مع المتعاقدين، وخصوصا في الحالات الطارئة".

وتمنى المتعاقدون على الوزير المجذوب "العمل على ضمان حق المتعاقدين في كامل عقودهم وساعاتهم في الظروف كافة".
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