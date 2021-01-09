الجيش: خروق بحرية معادية وإلقاء قنابل مضيئة مقابل رأس الناقورة

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 8 / 1 / 2021 ما بين الساعة 16.13 والساعة 18.52، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على أربع مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 370 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء 3 قنابل مضيئة فوق البقعة البحرية المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".كما أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه بيانا آخر جاء فيه:"خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 8/ 1/ 2021 عند الساعة 03.14، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترا ولمدة ثلاث دقائق.تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".