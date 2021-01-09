بعد أن ضلوا طريقهم في أحد الوديان... الدفاع المدني ينقذ 3 شبان

تمكنت فرق الدفاع المدني مساء اليوم بعد جهود مضنية استمرت لساعات من إنقاذ 3 مواطنين ضلوا طريقهم أثناء ممارستهم رياضة المشي hiking في واد في بلدة داريا كسروان، وقد أستنجدوا بالفرق التي سارعت إلى المكان وعثرت عليهم. وبعد إجراء الفحوص اللازمة والتأكد من أنهم بصحة جيدة، تم تأمينهم إلى مكان آمن ومعروف.