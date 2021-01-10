لبنان

لقاح فايزر في لبنان.. ماذا سيجري في آذار؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 06:51
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كتبت "الأنباء": "في ظل الارتفاع التصاعدي لاصابات كورونا، ينتظر اللبنانيون وصول لقاح "فايزر" المتوقع في شباط، وقد أشار طبيب الأمراض الجرثومية البروفيسور بيار أبي حنا لجريدة الأنباء الالكترونية الى انه تبلغ من وزارة الصحة أن اللقاح سيصل الى لبنان في الأول من شباط، لكنه قد يستغرق 15 يوما لتوزيعه على المستشفيات وتحديد الفئات العمرية التي ستتناوله في البداية، معنى ذلك اننا قد ننتظر طيلة شهر شباط للحصول على النتيجة المرجوة منه.
 
ووصف ابي حنا الوضع الصحي بالمأساوي، عازيا السبب الى تراخي الدولة وعدم اقفال البلد بمناسبة الاعياد، ما أوصل البلد الى هذا المنحى الخطير، مؤكدا ان لقاح "فايزر" فعال، مناشدا اللبنانيين عدم الأخذ بالشائعات التي تضخها مواقع التواصل الاجتماعي لأنها كلها دعايات مغرضة، قائلا: "حتما سنكون كلبنانيين ابتداء من أذار المقبل أمام صفحة صحية جديدة". 
 
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