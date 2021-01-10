لا معلومات عن زيارة قريبة للحريري إلى بعبدا.. واجتماع لـ"المستقبل" بهذا الموعد

في الشأن الحكومي، لا معلومات عن زيارة قريبة للرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بانتظار تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون على مسودة تشكيل الحكومة التي سلّمها الحريري له.وكشفت مصادر "تيار المستقبل" عبر جريدة الأنباء الالكترونية عن اجتماع لكتلة المستقبل سيعقد عن بعد يوم الثلاثاء لتوضيح الأمور المتعلقة بالملف الحكومي، و"يكتسب هذا الاجتماع أهمية بطبيعة الحال كونه يأتي بعد يومين على المؤتمر الصحافي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اليوم".