حاول التسلل الى أحد المنازل في الميناء... ومفاجأة بانتظاره

تستمر عمليات سرقة المنازل في طرابلس والميناء، وجديدها محاولة أحد السارقين فجر اليوم التسلل الى أحد المنازل في منطقة الميناء - مستديرة الساعة، كونه يقع في الطابق الاول .الا أن السارق تفاجأ بأن اصحاب المنزل ما زالوا مستيقظين أثناء محاولته الدخول، حيث فرّ مسرعاً من دون التمكن من توقيفه بحسب مراسل "لبنان 24" في الشمال.أما في منطقة الضم والفرز، فقد تعرضت عدة مبان لسرقة ماكينات توزيع الانترنت التابعة لشركات محلية لتوزيع الانترنت.