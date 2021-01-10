لبنان

إزالة حواجز لقوى الامن في طرابلس.. ماذا في التفاصيل؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 08:28
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نفذ عدد من "ثوار 17 تشرين" مساء أمس حملات في عدة شوارع في طرابلس، حيث جالوا على اماكن حواجز قوى الامن الداخلي التي تم وضعها لتطبيق قانون الاقفال العام وتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وطلب المحتجون من عناصر الحاجز عند منطقة الضم والفرز ومنطقة القبة بازالة الحاحز فوراً، والقيام بدلاً منه بدوريات حفظ امن تجاه السارقين الذي يقومون يومياً بترويع المواطنين وسرقة سياراتهم ومنازلهم ودراجاتهم النارية عدا عن عمليات السلب اليومية في جميع شوارع طرابلس.

وبعد اتصالات قام بها العناصر، تمت ازالة الحاجز بناء لرغبة المحتجين.
 
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