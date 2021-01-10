إصابات جديدة بكورونا في شكا

أعلنت خلية الازمة في بلدية شكا تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا في البلدة، وشفاء 11 حالة من الفيروس.



وأصبح مجموع الحالات الإيجابية في شكا 64 حالة.



وشددت الخلية على الجميع إلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة.