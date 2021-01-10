لبنان

بين الإرتياب المشروع واستشعار الحرج...من ينصف أهالي ضحايا المرفأ؟

لينا غانم

|
Lebanon 24
10-01-2021 | 11:54
A-
A+
Doc-P-782848-637458701841709224.jpg
Doc-P-782848-637458701841709224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشهد مجريات دعوى إنفجار مرفأ بيروت جموداً يدعو إلى ألريبة منذ أن أوقف المحقق العدلي في الملف القاضي فادي صوان إجراءاته بعد التقدم بطلب نقل الدعوى المقدم ضده من قبل الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل "للإرتياب المشروع" وهو آخر ما استجد من مصطلحات قانونية يتم التداول بها.

القاضي صوان، المعروف عنه ابتعاده الطوعي عن الأضواء الإعلامية خلال عمله في المحكمة العسكرية كقاضي تحقيق عسكري متابع لملفات الإرهاب ومتفرعاتها، يلتزم "بمبدأ التحفظ" الملزِم للقضاة تاركاً التأويلات والتحليلات والإجتهادات القانونية على غاربها لـ"يللي بيعرف وما بيعرف".

وحدها هيئة محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار(المقرب من الرئيس سعد الحريري) تتحرك بشكل خجول في إطار صلاحياتها بعدما طلبت من المحقق العدلي إيداعها الملف للإطلاع على الإجراءات المتخذة من قبله، تمهيداً لاتخاذ قرار تنحيته من عدمه وذلك عبر آلية التصويت.
العارفون بخبايا الأمور يجزمون أن ما كان ينقص هيئة محكمة التمييز لتدخل بدورها في دائرة الجمود غير البنّاء هو "استشعار الحرج" من متابعة النظر بالملف من قبل المستشارين القاضي فرنسوا الياس(شقيق رئيس مجلس شورى الدولة فادي الياس) والقاضية رولا مسلم ما دفعهما الى تقديم طلب التنحي عن متابعة النظر بالملف حتى وان استدركت الهيئة الأمر من خلال انتداب القاضية إيفون بو لحود للانضمام اليها، بعد صدور قرار بهذا الشأن من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

يبقى أن الهيئة تستثمر الوقت المستقطع في تلقي الردود على طلب تنحية القاضي صوان وكف يده عن متابعة النظر بالملف، التي كان آخرها رد مدير عام الجمارك بدري ضاهر عبر وكيله القانوني على الطلب، مع الإشارة الى مهلة الأيام العشرة المحددة أصولاً للإجابة على الطلب من تاريخ التبليغ، علماً أن التبليغات لم تستكمل بعد نظراً للعدد الكبير من الفرقاء المعنيين سواء كانوا من جهة الإدعاء أو المدعى عليهم وهو عدد يقارب 150 شخصاً، مع تسجيل أحقية عدم الرد اذا إرتأى البعض أن الموضوع لا يشكل إرتياباً مشروعاً بالنسبة اليهم.

قد يكون الإرتياب المشروع حقاً مكتسباً تضمنه القوانين المرعية في ملف إنفجار المرفأ أو غيره من الملفات القضائية، لكن ما ليس مشروعاً ولا يقبله ضمير إنساني حي أن "تتعفر" عيون أهالي ضحايا المرفأ بتراب أرضه الذي حضن أشلاء أحبائهم ومياه البحر المالحة التي خبأت قطعاً من قلوبهم المحترقة الى يوم قيامة العدالة.

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

لينا غانم

أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-01-10
15:25 | 2021-01-10
15:22 | 2021-01-10
15:17 | 2021-01-10
15:02 | 2021-01-10
15:01 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website