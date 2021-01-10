لبنان

سرق محفظة تحتوي على 10 آلاف دولار.. فأوقفته فصيلة الجديدة (صورة)

Lebanon 24
10-01-2021 | 10:10
A-
A+
Doc-P-782851-637458703892160545.jpg
Doc-P-782851-637458703892160545.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي: 

"بتاريخ 6-1-2021، ادّعى مواطن لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الاقليمي أنّه بالتّاريخ ذاته، واثناء مرور شقيقته في محلة الدّورة قرب مبنى الضمان، سقطت منها محفظتها التي تحتوي مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي وأوراقًا ثبوتيّة. وقد شاهد المحفظة سائق سيّارة أجرة نوع "رينو" لون أحمر، وأقدم على سرقتها والفرار إلى جهة مجهولة.

نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثفّة من قبل الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى معرفة رقم لوحة سيّارة الأُجرة، وقامت باستدراج السّائق وتوقيفه، ويدعى:

- ر. ح. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)
 
 


بالتّحقيق معه، أنكر في بادئ الامر قيامه بالسّرقة، وبعد مواجهته بالأدلّة، اعترف بسرقة المحفظة، كما تمّ ضبط /5/ آلاف دولار اميركي.

سُلِّمَ المبلغ المضبوط الى المدّعي كون شقيقته قد غادرت الاراضي اللبنانيّة، وأُودع الموقوف مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع بالتّحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:30 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:09 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:28 | 2021-01-10
15:25 | 2021-01-10
15:22 | 2021-01-10
15:17 | 2021-01-10
15:02 | 2021-01-10
15:01 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website