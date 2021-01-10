سرق محفظة تحتوي على 10 آلاف دولار.. فأوقفته فصيلة الجديدة (صورة)

صــدر عـــن المديرية العامة لقــوى الأمــن الداخلي _ شعبة العلاقـات العامة البـــلاغ التالــــي:"بتاريخ 6-1-2021، ادّعى مواطن لدى فصيلة الجديدة في وحدة الدّرك الاقليمي أنّه بالتّاريخ ذاته، واثناء مرور شقيقته في محلة الدّورة قرب مبنى الضمان، سقطت منها محفظتها التي تحتوي مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي وأوراقًا ثبوتيّة. وقد شاهد المحفظة سائق سيّارة أجرة نوع "رينو" لون أحمر، وأقدم على سرقتها والفرار إلى جهة مجهولة.نتيجة المتابعة الحثيثة والاستقصاءات والتحريّات المكثفّة من قبل الفصيلة المذكورة، توصّلت إلى معرفة رقم لوحة سيّارة الأُجرة، وقامت باستدراج السّائق وتوقيفه، ويدعى:- ر. ح. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)