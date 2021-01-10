لبنان

جنون كانون: من الحر الى الجليد.. تحضرّوا الثلوج قادمة!

Lebanon 24
10-01-2021 | 10:25
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أفاد الأب ايلي خنيصر، المتخصص بأحوال الطقس، عبر صفحته الخاصة على "فايسيوك" أن الفرَج اقترب بعد طول انتظار.
وقال خنيصر إن اكثر من ثلاثين يوماً والأمطار غائبة عن المنطقة ما ادّى الى جفاف الارض ومشهد مؤلم للجبال التي ما زالت على لونها الترابي،
اقترب الفرج مع انحراف المرتفع السيبيري الآسيوي نحو الصين وسيبيريا والمحيط الهادي، الأمر الذي سيجدد حركة المنخفضات نحو البحر المتوسط والشرق الأوسط.
في التفاصيل، اخترقت عاصفة من الدرجة العالية موسكو والبحر الأسود بقيم ضغط وصلت الى 994hpa وهدّت خطوط المرتفع السيبيري فوق جورجيا وسوتشي وشرق تركيا، فتراجعت قيم ضغط السيبيري الى 1037hpa ويُنتظر ان تضرب عاصفة اخرى يوم الاثنين غرب روسيا مصحوبة بقيم ضغط متدنية تصل الى 997hpa، وتساهم بانحراف السيبيري شرقاً، فتصبح الاجواء جاهزة لوصول المنخفضات نحو الحوض الشرقي للبحر المتوسط، اضف الى تمدد الكتل القطبية نحو تركيا واليونان وقبرص ولبنان وسوريا وشمال فلسطين فيتحول الطقس الى بارد جداً، ما يسبب بتساقط للثلوج على كافة الجبال المرتفع والمتوسطة، وبشكل غزير وكثيف.
هذا ويبقى المرتفع الشبه مداري في اوجّ نشاطه متمركزاً فوق شبه الجزيرة العربية، يحوّل مجرى الرياح الى جنوبية شرقية وستنقلب بين الثلاثاء والاربعاء الى جنوبية مصدرها سيناء فترتفع درجات الحرارة لتلامس 27/28 درجة ساحلاً و 22 بقاعاً.
امّا طقس لبنان ليوم الأحد مشمس الى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة حتى مساء الاثنين بحيث تعاود ارتفاعها حتى بعد ظهر الاربعاء.

على الساحل: 22 نهاراً و 16 ليلاً
في البقاع: 18 نهاراً و 6 ليلاً
على الجبال 1200 متر: 16 نهاراً و 6 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 14 نهاراً و 0ليلاً
الرياح: جنوبية شرقية تتحول الى شرقية سرعتها بين 20 و 35 كم في الساعة
الضغط الجوّي: 1020hpa
الرطوبة: بين 55% و 70%
البحر: منخفض الموج

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