حواجز في عمشيت لمراقبة حركة السيارات

أقامت شرطة بلدية عمشيت من السادسة ليلا حتى فجر اليوم حواجز، تطبيقا لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالاقفال العام وتقييد حركة السيارات، وفق آلية المفرد والمجوز، وحظر التجوال بعد الساعة السادسة مساء.

