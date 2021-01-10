24 إصابة بكورونا في 5 بلدات عكارية

أعلنت خلية الأزمة في حلبا في بيان، "تسجيل أربع حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا"، ودعت المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي، وكل الأهالي إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبخاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة.وشددت على أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض والاتصال على الرقم 70/540951.القبياتوأعلنت خلية الأزمة في القبيات، في بيان، "تسجيل ست حالات إيجابية جديدة لمقيمين في القبيات، من دون تسجيل حالات إيجابية جديدة لمقيمين خارجها". ودعت كل من تخالط مع أحد المصابين أو من يعاني عوارض مريبة الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و 71/743192.وذكرت ب"إلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وغسل اليدين وتعقيمهما بشكل جيد".منيارةبدورها، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، في بيان، "تسجيل تسع إصابات جديدة في البلدة، وهم يلتزمون الحجر، وشفاء أربع حالات". ودعتا "كل من تخالط بهم أو يعاني عوارض التواصل مع اللجنة الصحية، والأهالي إلى التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة".القرنةكذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة، في بيان، "تسجيل حالة إيجابية جديدة لأحد أبناء البلدة، فيما تتلقى ست حالات العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي". وذكرت بضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية.بقرزلاوأفادت خلية الأزمة في بقرزلا، في بيان، بـ "تسجيل أربع حالات إيجابية جديدة في البلدة، وهم يلتزمون الحجر".