الراعي يجدد الدعوة لعون والحريري الى لقاء مصالحة: "الشعب يمهل ولا يهمل"

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "من المعيب أن يبقى الاختلاف على إسم من هنا وإسم من هناك وحقيبة من هنا وحقيبة من هناك فيما الدولة تكاد تسقط نهائياً".الراعي الذي سأل خلال عظة قداس الأحد :"لماذا الإصرار على ربط الإنقاذ بلعبة الأمم وصراع المحاور؟"، جدد الدعوة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى لقاء مصالحة "يجددان فيه الثقة التي تقتضيها مسؤوليتهما العليا، ولا ينهيانه من دون اعلان حكومة، وفقًا لنص الدستور وروحه".وسأل الراعي:"ما قيمة حكومةِ اختصاصيّين إذا تمّ القضاءُ على استقلاليّتها وقدراتِها باختيار وزراء حزبيّن وليسوا على مستوى المسؤولية؟ وما قيمةُ الحيادِ والتجرّدِ والشفافية والنزاهة إذا تسلّمَ الحقائب المعنيّة بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراءُ يُمثلون قوى سياسيةً؟"وتوجه الراعي الى المسؤولين بالقول:" استفيدوا من هدوء العاصفة الشعبية لتتفادوا هبوباً جديداً فالشعب يمهل ولا يهمل".