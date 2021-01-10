لبنان

رئيسة اللجنة الفاعلة لمتعاقدي الاساسي تعلن الاستمرار بالاضراب

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:06
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 أعلنت رئيسة اللجنة الفاعلة للاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي نسرين شاهين في بيان، "الاستمرار بالإضراب المفتوح"، وأوضحت أنه "بعد اجتماع وفد من الاساتذة المتعاقدين مع وزير التربية بالامس تراجع الحضور عن الاضراب، بينما رفضت شاهين الرضوخ والتراجع، وأصرت على الاستمرار بالاضراب المفتوح حتى إصدار قرار واضح باحتساب كامل عقد الاساتذة المتعاقدين بكافة تسمياتهم".

وأكدت أن "اللجنة الفاعلة للاستاذة المتعاقدين في التعليم الاساسي تضم آلاف الاساتذة في المدارس الرسمية من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب، والجميع يلتزم الاضراب المفتوح"، مشددة على "التصدي للمحاولات الفاشلة في زج اسمنا في بيانات مأجورة لتشويه وطعن هذا الالتفاف حول الاضراب المفتوح".

وختمت بيانها: "نحن لا نتهاون ولا نساوم على حقوقنا، ولا ولن نسمح للعبة تدار من أعلى وتحرك متعاقدين يصدرون بيانات عشوائية، بأن تنال منا".
 
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