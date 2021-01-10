11 إصابة بقضاء الكورة.. ووضع أجهزة أوكسيجين تحت التصرف

أعلنت بلدية كوسبا - في بيان، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة، خلال ال 24 ساعة الماضية"، وهم يلتزمون الحجر المنزلي، كما أعلنت شفاء 5 حالات من الفيروس.كما، أعلنت بلدية كفرعقا في بيان، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في البلدة، شفاء 4 حالات وطلبت من جميع المخالطين التزام الحجر المنزلي وإجراء الفحوص اللازمة.4 اصابات جديدة في البلدةوفي بزيزا، أعلنت البلدية تسجيل 4 اصابات جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الحالات الناشطة الى 27.وفي هذا الاطار، اشترت بلدية بشمزين قارورتين من الأوكسيجين وماكينة توليد أوكسيجين وجهازين لفحص مقياس نسبة الأوكسجين في الدم ووضعتها تحت التصرف في حال الضرورة، في شكل احترازي بعد ازدياد حالات كورونا في البلدة.وتمنت على الاهالي التواصل مع اللجنة الطبية في البلدية عند الحاجة لتقويم الوضع، وأخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة.