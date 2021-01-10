لبنان

تسجيل 11 إصابة في البابلية

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:22
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 أعلنت بلدية البابلية في بيان، تسجيل 11 إصابة بكورونا، وهم يخضعون للحجر المنزلي مع عائلاتهم، وبشفاء أربع حالات.

ودعت المخالطين إلى الحجر وجميع الأهالي إلى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية.
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