تسجيل 11 إصابة في البابلية

أعلنت بلدية البابلية في بيان، تسجيل 11 إصابة بكورونا، وهم يخضعون للحجر المنزلي مع عائلاتهم، وبشفاء أربع حالات.



ودعت المخالطين إلى الحجر وجميع الأهالي إلى التشدد بتطبيق الإجراءات الوقائية.