لبنان

كورونا عكار.. مختار حرار: كفى استهتارا ولنلتزم الحجر

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:26
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شدد رئيس خلية الأزمة في بلدة حرار العكارية المختار بسام الأحمد في بيان، على التزام الحجر المنزلي للحد من انتشار الوباء أكثر في البلدة.

وقال: "كنا نتحدث عن ايطاليا في ما سبق، وها نحن دخلنا النفق عينه الذي دخلته. وما زال الكثير لا يؤمن بوجود فيروس قادر على إنهاء حياتنا. واليوم لم يبق أي سرير في أي مستشفى خاص أو حكومي، وكل ساعة نتبلغ حالة جديدة في بلدتنا والمناطق المجاورة".

وسأل: "إلى متى سيستمر هذا الاستخفاف بالفيروس؟ إلى متى سنبقى غير ملتزمين أساليب الوقاية؟ هل ننتظر أن نصل لوقت نخسر فيه عزيزا علينا ولا نستطيع ان نودعه، أو نخسر لا سمح الله إبنا أو أبا أو أخا؟ من لم ولن تردعه نفسه وأخلاقه وضميره لن يستطيع أن يردعه الآخرون".

وختم: "كفى غفلة واستهتارا بأرواح الناس".
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