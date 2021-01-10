لبنان

مدير مستشفى الحريري: هذا ما علينا فعله لتجنب السقوط أكثر في الهاوية

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:27
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أوضح مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض أن "تفشي العدوى في الاسرة الواحدة ناتج عن إصابة أحد أفراد الأسرة في المجتمع، ومن ثم نقله العدوى الى افراد منزله، لافتا الى أن العدوى المنزلية ليست حدثا معزولا، ولذلك فإن السيطرة على انتشار العدوى في المجتمع هي أمر بالغ الأهمية."

وقال أبيض في تغريدات على حسابه على "تويتر" :"إن عزو زيادة أعداد الكورونا الأخيرة إلى العدوى المنزلية هو أمر غير سليم، ويحوّل اللوم بعيدًا عن السبب الحقيقي، وهو السماح للمجتمع باستئناف النشاط الطبيعي تقريبًا على الرغم من أن معدل إيجابية الفحوصات تجاوز ١٣٪. من المهم تعلم هذا الدرس."

وأضاف:"هذا لا يعفي الأفراد من التقيد بالسلوك المسؤول. ولكن بالنظر إلى الخسائر الوشيكة في الأرواح، والتي كان بالامكان تجنبها، فمن الواجب ان نكن صريحين. المطلوب تغيير في الاتجاه واتباع نهج صارم إذا أردنا تجنب السقوط أكثر في الهاوية."
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