لبنان

علامة: التمسك بمقولة بدنا نعيش هل يساوي الالم والحزن الجماعي؟

Lebanon 24
10-01-2021 | 11:32
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غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "التمسك بمقولة بدنا نعيش وننبسط ونحن بنحب الحياة كمبرر للتفلت الحاصل وعدم الإلتزام هل يساوي هذا الألم والحزن الجماعي الذي يصيبنا ويدمع قلوبنا".
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فادي علامة

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