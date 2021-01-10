علامة: التمسك بمقولة بدنا نعيش هل يساوي الالم والحزن الجماعي؟

غرد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب فادي علامة عبر حسابه على "تويتر": "التمسك بمقولة بدنا نعيش وننبسط ونحن بنحب الحياة كمبرر للتفلت الحاصل وعدم الإلتزام هل يساوي هذا الألم والحزن الجماعي الذي يصيبنا ويدمع قلوبنا".