عبد الصمد تثني على وسائل الإعلام: جهد استثنائي يُبذل لمحاصرة الوباء

غرّدت وزير الأعلام في حكومة تصريف الاعمال منال عبد الصمد على حسابها على "تويتر" :"يوماً بعد يوم تثبت وسائل إعلامنا أنها شريكة فعّالة في مواجهة الأزمات الوطنية وأن إعلاميينا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية رغم المخاطر التي يتعرضون لها."وأضافت:"جهد جبار واستثنائي يُبذل لمحاصرة الوباء الذي يتهدّد بلدنا وشعبنا. يستحقون الشكر بحجم جهودهم."