لبنان

وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!

Lebanon 24
10-01-2021 | 12:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجا. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان اليوم صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.
الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.
الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود 5 درجات كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة على الساحل يتحول ليلا الى غائم كما تنشط الرياح أحيانا.
الأربعاء:غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة خلال النهار كما تنشط الرياح ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وسريع اعتبارا من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم وتشتد سرعة الرياح لتصل الى حدود الـ65 كلم/ساعة وترتفع نسبة الرطوبة فيتكون ضباب كثيف على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها خلال الليل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 9 الى 19 درجة، في الداخل من 6 الى 19 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية شرقية، سرعتها بين 8 و 25 كلم/س.

- الانقشاع: جيد .

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 , 60% .

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 21° درجة.

- الضغط الجوي: 767 ملم زئبق .

- ساعة شروق الشمس: 06.43.

- ساعة غروب الشمس: 16.49 .

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