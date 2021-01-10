وداعاً صيف كانون.. منخفض جوي عاصف آت بهذا اليوم فاستعدوا!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا صافيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.



وجاء في النشرة الآتي:



- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس مستقر ودافئ نسبيا مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل حيث يتأثر لبنان بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة متمركز فوق ايطاليا والذي يقترب تدريجا. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.



- الطقس المتوقع في لبنان اليوم صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية.

الإثنين: صاف الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة منخفضة، يتحول مساء الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.