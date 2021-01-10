لبنان

بسبب كورونا.. عون دعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي الاثنين!

Lebanon 24
10-01-2021 | 13:15
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دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد. 
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