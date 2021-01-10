بسبب كورونا.. عون دعا المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي الاثنين!

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى اجتماع استثنائي عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.

