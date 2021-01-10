كورونا يفتك بهذا القضاء.. 138 إصابة خلال 24 ساعة!

أعلنت خلية متابعة أزمة كورونا في قضاء زغرتا، في نشرتها اليومية، تسجيل 138 حالة إيجابية جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موزعة كالآتي: إرده 9، كفرحاتا 1، مجدليا 17، مزيارة 14، رشعين 9، زغرتا 48، مرياطة 6، عشاش 2، كفردلاقوس 8، بسبعل 5، عرجس 1، الفوار 4، أيطو 2، عربة قزحيا 1، كفرزينا 2، كفرياشيت 1، سبعل 1، كرمسده 5، مزرعة التفاح 2، بنشعي 1.

وذكرت المواطنين، ب "ضرورة اتباع الارشادات الصحية والوقائية، حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم". ودعت البلديات الى "وجوب متابعة المحجورين ومدى التزامهم العزل المنزلي تحت طائلة المسؤولية".