توقيف مروج مخدرات في دير عمار

أوقفت دورية من مفرزة طرابلس القضائية في محلة دير عمار المدعو ه. ع. مواليد 1994 لبناني بجرم نصب واحتيال وترويج عملة مزورة. ولا تزال المفرزة المذكورة قائمة بالتحقيق.