لبنان

توقيف مروج مخدرات في دير عمار

Lebanon 24
10-01-2021 | 14:15
A-
A+
Doc-P-782914-637458843860939488.jpeg
Doc-P-782914-637458843860939488.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوقفت دورية من مفرزة طرابلس القضائية في محلة دير عمار المدعو ه. ع.  مواليد 1994 لبناني  بجرم نصب واحتيال وترويج عملة مزورة. ولا تزال المفرزة المذكورة قائمة بالتحقيق.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توقيف شخص قتل اثنين في دير عمار أثناء محاولته الفرار إلى سوريا
lebanon 24
10/01/2021 20:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مروجَيْ مخدرات ينشطان في محلة حارة صيدا وضبط كمية منها
lebanon 24
10/01/2021 20:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 5 أشخاص في تونس بينهم قيادي تابع لتنظيم القاعدة
lebanon 24
10/01/2021 20:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تونس: توقيف 5 أشخاص بينهم قيادي في القاعدة خططوا لشن هجمات
lebanon 24
10/01/2021 20:56:52 Lebanon 24 Lebanon 24

دير عمار

توقيف

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
21:27 | 2021-01-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:33 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:07 | 2021-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
20:49 | 2021-01-10
20:47 | 2021-01-10
20:19 | 2021-01-10
20:19 | 2021-01-10
20:13 | 2021-01-10
19:56 | 2021-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our application
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our application
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our application
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website