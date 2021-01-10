لبنان

سرقة أدوات ومجوهرات من منزل.. وهذه قيمتها!

Lebanon 24
10-01-2021 | 14:30
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ادعى أمام مخفر الهرمل ح. ا. أن مجهولا أقدم على سرقة منزله الكائن في مدينة الهرمل محلة التل بواسطة الكسر والخلع. وقد  تم سرقة أدوات كهربائية ومصاغ ذهبي. تقدر المسروقات بحوالي ستة وثلاثون مليون ل.ل.
 
 
 

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