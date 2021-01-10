متعاقدو الاساسي أعلنوا رفض تعليق الاضراب

رفض المتعاقدون في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان تعليق الاضراب المفتوح، وأصدروا بيانا اعتبروا فيه أن "الاتفاق مع وزير التربية الدكتور طارق المجذوب على تعليق الاضراب مرفوض ولا يعنيهم ولا يمثل صوتهم، وهم بالتالي مستمرون في إضرابهم المفتوح حتى نيل حقوقهم وانصافهم باحتساب كامل ساعاتهم المكتسبة من خلال العقد، رافضين الالتفاف على هذا المطلب عبر تراجع وزير التربية عن قراره في شكل رسمي وواضح وليس بوعود اكتوينا بنارها خلال زمن تعاقدنا".



وختم بالتأكيد أن "جسم المتعاقدين في كل لبنان واحد كما حقهم واحد، وهم يرفضون شرذمة صفوفهم عبر اختزال البعض لتمثيلهم وارتجال مواقف باسمهم".



ودعوا جميع المتعاقدين الى "متابعة المواقف والأنشطة عبر صفحات التواصل والتواصل مع المعنيين".

وأعلنت لجنة المتعاقدين القدامى في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، "الاستمرار في الإضراب المفتوح الى حين عودة وزير التربية الدكتور طارق المجذوب عن قراره واحتساب العقد كاملا، وفي حال العودة إلى التعليم المدمج رفض التعليم أسبوعا حضوريا وأسبوعا آخر ندخل ضمن العاطلين عن العمل، فمساحات الصفوف لا تستوعب 18 طفلا".



وسألوا: "هل يعلم معالي الوزير أن العاملات في الخدمة المنزلية، مع إجلالنا وتقديرنا لهن، يتقاضين أكثر من المتعاقد".



