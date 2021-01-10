مسلحون يسلبون سوريا دراجته وهاتفه في حوش النبي

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة من نوع BMW دون لوحات، أقدموا على سلب السوري ص.خ.ف. دراجته النارية من نوع CG لون أحمر وهاتفه الخليوي وعدة زراعية، ضمن نطاق بلدة حوش النبي، قبل أن يفروا إلى جهة مجهولة.