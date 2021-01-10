رئيس بلدية يحذر "إن أصيب أحد فمن المستحيل تأمين مكان له في مستشفى"

وجه رئيس بلدية المجدل في قضاء جبيل سمير عساكر، نداء الى أهالي البلدة أشار فيه الى أنه و"قد انتشرت كورونا بشكل كبير وهي تفتك في كل بيت وكل عائلة ولا حل سوى بالتزامنا منازلنا وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع وضع الكمامات وغسل اليدين باستمرار، وقد وصلت مستشفياتنا الى قدرتها الإستيعابية القصوى وبتنا نرى على أبوابها السيناريو الإيطالي إن لم نقل أسوأ، نحن اليوم في مرحلة إن أصيب أحد من أهلنا فسيكون من المستحيل تأمين مكان له في أي مستشفى".

وسأل: "هل منكم من يتحمل أن يرى أباه أو أمه أو شقيقه أو شقيقته في هذه الحال؟"،

داعيا جميع الاهالي الى "التزام منازلهم بشكل كامل والامتناع كليا عن الزيارات والتجمعات والسهرات، والالتزام الكامل بوضع الكمامة وغسل اليدين باستمرار، بخطوات بسيطة تنقذون حياتكم وحياة عائلاتكم".

وأكد أن "أي مخالفة لهذه التوجيهات ستجعلنا مجبرين على اتخاذ إجراءات قاسية بحق المخالفين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر"، داعيا المخالطين الى "اتحاذ الاجراءات اللازمة لحجر أنفسهم والقيام بالفحوصات اللازمة في حال ظهور أي عوارض".

ولفت إلى أن "التذاكي على القانون ومحاولة تخطي التعليمات هو تذاك على صحة كل من يخالفها، ومن يقوم بذلك فهو يكسر صحته وصحة عائلته قبل كسره للتدابير والاجراءات والتعليمات المطلوبة".

وختم: "خليك ببيتك ت تحمي حالك وتحمي أهل بيتك".