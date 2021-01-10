جنبلاط: في ظل اجتياح كورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة

في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى .البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة .ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة و تناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احد pic.twitter.com/robxDfxDQa
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 10, 2021
في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى .البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة .ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة و تناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احد pic.twitter.com/robxDfxDQa