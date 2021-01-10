جنبلاط: في ظل اجتياح كورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة

قال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى .البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة . ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة و تناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احد".

في ظل اجتياح الكورونا لم يعد للسجال السياسي اي قيمة واي معنى .البعض منا يتحمس او يغرق في المحليات التي في كل يوم يتبين اننا ندور في حلقة مفرغة .ان الانسان مهدد بوجوده وهذا الامر يقتضي والوعي بعيدا عن اناشيد غرائزية ندينها بشدة و تناقض القيم الانسانية والتضامن فالوباء لن يوفر احد pic.twitter.com/robxDfxDQa — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 10, 2021