محافظ البقاع: إقفال مصلحة مالية البقاع بعد إصابة موظفين بالفيروس

أصدر محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة، قرارا قضى بإقفال مصلحة المالية في البقاع الكائن مركزها في سرايا زحلة، بدءا من يوم غد الاثنين 11 من الحالي حتى صباح نهار الخميس الواقع في 14 منه، بعد ثبوت إصابتين إيجابيتين بفيروس كورونا بين موظفي المصلحة.

وأوعز أبو جودة الى رئيس مصلحة الصحة في البقاع الدكتور غسان زلاقط "متابعة موضوع اجراء فحوص ال"PCR" لجميع الموظفين التابعين لمصلحة المالية في البقاع وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العامة، على أن يتم لاحقا اتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء نتائج الفحوص".