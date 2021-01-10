بلدية نهر ابراهيم: شراء كمية من أدوات الاوكسيجين وتأمين الادوية

أعلنت بلدية نهر ابراهيم، في بيان، أنه "في إطار قيام البلدية بمتابعة المصابين بفيروس كورونا في البلدة، واتخاذ الاجراءات الوقائية ضمانا للسلامة العامة، أعطى رئيس البلدية شربل ابي رعد توجيهاته للتواصل مع الشركات التي توفر الاوكسيجين، لتأمينها ودفع ثمنها لزوم هذه المرحلة من أجل سلامة المصابين بالفيروس، وإن البلدية ستقوم بشراء كمية من أدوات الاوكسيجين، فضلا عن تأمينها الادوية".

