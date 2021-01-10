ما حقيقة وجود إصابات بكورونا داخل دير مار يوسف جربتا؟

نفى مرشد دير مار يوسف جربتا - مزار ضريح القديسة رفقا الأب بولس قزي، في اتصال بـ "الوكالة الوطنية للاعلام" اليوم، "الخبر الذي يتداول عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن وجود إصابات بفيروس كورونا داخل الدير وبين جمهور الراهبات".

وأكد أن "الخبر عار من الصحة، وأخواتنا الراهبات بصحة جيدة وحاضرات قلبا وروحا في الدير، يقدمن الصلاة من أجل شفاء المصابين بكورونا أو بأي وباء آخر، وفي انفجار مرفأ بيروت"، متمنيا أن "تزول كل المحن والأوبئة عن لبنان واللبنانيين بشفاعة القديسة رفقا، ونحن اليوم في العاشر من الشهر، ذكرى تقديسها، نرفع الصلاة لأن ترافق رفقا الجميع وخصوصا المصابين والمتألمين من وباء أو انفجار".

وأعلن أن "المزار يفتح أبوابه من الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء، ويستقبل الزوار والمؤمنين والمصلين".