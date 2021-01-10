لبنان

متعاقدو المهني: حق الجميع احتساب العقد كاملاً

Lebanon 24
10-01-2021 | 15:49
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أوضحت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي، في بيان "بعد اللغط عن آلية احتساب ساعات التعاقد"، أن "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وبتوجيهات من المديرة العامة الدكتورة هنادي بري، كانت اتخذت منذ الصيف الماضي الإجراءات الضرورية التي توائم بين حقوق الطلاب في الحصول على المهارات والكفايات المطلوبة، وحقوق الأساتذة كافة وبخاصة الأساتذة المتعاقدين من حيث المحافظة على عقودهم".

وقالت: "لأننا نقدر وندعم مطالب الزملاء الأساتذة المتعاقدين في باقي القطاعات ونقف بجانبهم في مطالبهم المحقة في المحافظة على ساعاتهم وعقودهم، نتمنى التوقف عن السجال في ما خص العقود وآلية احتساب الساعات المنفذة، ونؤكد أن حق المتعاقدين جميعا احتساب العقد كاملا، وبخاصة أننا ما زلنا نرزح ومنذ العام الماضي في ظل ضائقتين صحية واقتصادية".

وختم: "نسأل الله العزيز الجبار أن يذهب عنا وعنكم البلاء والوباء، ونعود لمؤسساتنا التربوية معززين مكرمين".
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