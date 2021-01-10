طبيب يعالج مريضاً في السيارة: "في ناس بلا مخ والقوى الامنية تركز على المفرد والمجوز" (صورة)

نشر طبيب الامراض المعدية والمختص بالامراض الجرثومية الدكتور عيد عازار صورة وهو يعالج مريضاً في السيارة، وكتب معلقاً على الصورة المؤثرة: "العلاج بالسيارة!!اكيد في ناس"بلا مخ" بس المسؤول هوي راس الهرم! ليش اليوم عم نعمل ٣٠ الف فحص و سابقا الالف كان هدف مستحيل! خطة الاستشفاء والتجهيز تحولت "وصلو ع اقرب مستشفى". قوى امنية بتعلن مسبقا عدم قدرتها تنفيذ القانون وبتركز ع المفرد مجوز! #ادارة_اللا_ادارة".

العلاج بالسيارة!!اكيد في ناس"بلا مخ" بس المسؤول هوي راس الهرم! ليش اليوم عم نعمل ٣٠ الف فحص و سابقا الالف كان هدف مستحيل! خطة الاستشفاء والتجهيز تحولت "وصلو ع اقرب مستشفى". قوى امنية بتعلن مسبقا عدم قدرتها تنفيذ القانون وبتركز ع المفرد مجوز! #ادارة_اللا_ادارة pic.twitter.com/IupvVDINaY — Eid Azar (@EidAzar) January 10, 2021