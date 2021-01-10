طبيب يعالج مريضاً في السيارة: "في ناس بلا مخ والقوى الامنية تركز على المفرد والمجوز" (صورة)

العلاج بالسيارة!!اكيد في ناس"بلا مخ" بس المسؤول هوي راس الهرم! ليش اليوم عم نعمل ٣٠ الف فحص و سابقا الالف كان هدف مستحيل! خطة الاستشفاء والتجهيز تحولت "وصلو ع اقرب مستشفى". قوى امنية بتعلن مسبقا عدم قدرتها تنفيذ القانون وبتركز ع المفرد مجوز! #ادارة_اللا_ادارة pic.twitter.com/IupvVDINaY
— Eid Azar (@EidAzar) January 10, 2021
العلاج بالسيارة!!اكيد في ناس"بلا مخ" بس المسؤول هوي راس الهرم! ليش اليوم عم نعمل ٣٠ الف فحص و سابقا الالف كان هدف مستحيل! خطة الاستشفاء والتجهيز تحولت "وصلو ع اقرب مستشفى". قوى امنية بتعلن مسبقا عدم قدرتها تنفيذ القانون وبتركز ع المفرد مجوز! #ادارة_اللا_ادارة pic.twitter.com/IupvVDINaY