لبنان

"فقدت بلدتنا عزيزين".. رئيس بلدية الجية بالتكليف يدعو للإلتزام

Lebanon 24
10-01-2021 | 16:42
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وجه رئيس بلدية الجية بالتكليف وسام الحاج نداء إلى الاهالي، دعاهم فيه الى "الالتزام والتقيد بإجراءات الوقاية البسيطة، من وضع الكمامة إلى مراعاة النظافة الشخصية فالتزام مسافة آمنة في التباعد وعدم الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة القصوى، والتوقف عن الزيارات والتجمعات بكافة أنواعها، وذلك بعد ازدياد عدد الاصابات اليومية في البلدة وأمام ما نشاهده من معاناة المرضى وصولا الى وفاة البعض منهم، وقد فقدت بلدتنا عزيزين منها (إمرأة من المقيمين ورجل من أهل البلدة)".

ودعا الشباب الى "التوقف عن السهرات لنحمي كبارنا، فكلنا مسؤلون وأنتم عماد البلدة، دون ذلك لن ينفع إقفال جزئي ولا حتى إقفال عام".

وأسف "للوصول الى هذا العدد اليومي المخيف والقابل للازدياد، رغم ما قامت وتقوم به البلدية من التزام بالواجب المطلوب، لا سيما ما تقدمه خلية الأزمة في مجالات التوعية ومراقبة إجراءات الوقاية ومتابعة المصابين والمخالطين".
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