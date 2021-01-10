البلد الى الاقفال ابتداء من يوم الاربعاء؟.. والمطار غير مستثنى!

تتقاطع المعلومات المتوفرة حول التوجه الى الاقفال العام في البلاد ابتداء من يوم الاربعاء والى مطلع شهر شباط. وقد دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المجلس الاعلى للدفاع الى الانعقاد استثنائياً عند الساعة الثالثة من بعد ظهر غد الاثنين للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد.وبحسب المعلومات فإنّ اللجنة المعنية بكورونا سترفع توصياتها الى اللجنة الوزارية تطلب فيها اغلاق مطار رفيق الحريري الدولي واغلاق الحدود ومعظم القطاعات لسبعة ايام والغاء الاستثناءات على ان يحدد مجلس الدفاع الاعلى تاريخ تنفيذ القرار، كما أشارت الـ"lbci".أما معلومات قناة "الجديد" فلفتت إلى أن هناك توجهًا من قبل المعنيين الى تشديد الاجراءات واقفال المطار لمدة أسبوع.