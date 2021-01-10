إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان..

إليكم تقرير عن آخر مستجدات كورونا بحسب تقارير وبيانات البلديات ولجان إدارة الازمات عن كل قضاء: كورونا

أعلنت خلية أزمة كورونا في السكسكية، في بيان، "تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا". وناشدت الاهالي "اتباع الإجراءات الوقائية كافة والتباعد الاجتماعي".



بدورها، أعلنت بلدية انصارية، في بيان، "تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد"، وطلبت من الاهالي "الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الإجتماعي ووضع الكمامة لما فيه مصلحة الجميع".

كما أعلنت خلية الأزمة في بلدية مزبود في بيان، "تسجيل 5 إصابات جديدة وهم قيد المتابعة والحجر".



وأشارت الى أن عدد الاصابات والشفاء من فيروس كورونا ضمن نطاق البلدة أصبح على الشكل التالي:

- العدد التراكمي للاصابات 131 اصابة.

- عدد حالات الشفاء: 105.

- عدد حالات الوفاة: حالة واحدة.

- عدد الاصابات الحالية 25.



وطلبت من المخالطين إبلاغ خلية الازمة وتسجيل أسمائهم لإجراء فحوص الـ PCR على الارقام التالية:



الدكتور وليد جمال الدين :03/656252

الدكتور هيثم البلوز :03/838189

المختار محمد سيف الدين:71/633526

السيد عبد حبنجر : 70/077888

كما أ علنت بلدية مشحا في بيان "تسجيل إصابتين جديدتين من أبناء البلدة بفيروس كورونا، ويخضع كل منهما للحجر المنزلي مع عائلته، ليصبح العدد التراكمي للحالات 16 إصابة، قيد المتابعة".

من جهتها، أعلنت بلدية جون في بيان، "تسجيل 4 اصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدة". ودعت الاهالي الى "ضرورة التقيد بالوقاية واتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة حفاظا على السلامة العامة، وعدم الإستهتار في ظل تصاعد تفشي وباء كورونا".

بدوره، سجل التقرير اليومي لغرفة إدارة الكوارث في محافظة عكار 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 3 وفيات، و48 حالة شفاء.



وتوزعت الاصابات على القرى والبلدات العكارية التالية: تلعباس الغربي 8، منيارة 5، بقرزلا 4، الشيخطابا 4، القبيات 3، حلبا 3 وعندقت 3، وإصابتان في كل من: الزواريب، مشحا، عكار العتيقة، رحبة، دير دلوم، شدرة، كوشا، الريحانية، النهرية. وإصابة واحدة في بلدات: الجديدة، برقايل، المونسة، ضهر الليسينة، الحوشب، القليعات، الرامة، العبودية، عيدمون، بيت الحاج، الشيخ محمد،القريات، عين يعقوب، الشقدوف، مجدلا، العوينات، البرج، بزال، سفينة الدريب، هيتلا، بزبينا، بيت يونس، القنطرة، فنيدق، خريبة الجندي، دوير عدوية، الكنيسة، العوادة، قبعيت.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي عدد المصابين المسجلين في عكار منذ بدء الازمة وحتى اليوم أصبح 5539 مصابا، والحالات الايجابية 1162 حالة قيد المعالجة الان.

أما حالات الحجر المنزلي فبلغت 1341 حالة قيد المراقبة والمتابعة وإجمالي حالات الشفاء أصبح 4288. وارتفع عدد الوفيات الى 89 منذ بدء الجائحة في عكار.

كما أعلن التقرير اليومي الصادر عن خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل - مرجعيون وبناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات، تسجيل ثلاث عشرة حالة جديدة في كل من بلدات: ميس الجبل 4، مجدل سلم 3، حولا 2، الصوانة 1، الطيبة 1، عديسة 1، الخيام 1. أما حالات الشفاء فبلغت ثمانية: 5 الطيبة و3 القنطرة وثلاث وفيات: 1 ميس الجبل، 1 دير سريان و1 بليدا.



ولفت التقرير الى أن "عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 1134 إصابة و901 حالة شفاء و35 حالة وفاة. ويوجد حاليا قيد المتابعة 180 حالة مصابة مؤكدة مخبريا 174 منهم قيد الحجر المنزلي و6 حالات تتلقى العلاج في المستشفى".

و أعلنت خلية الأزمة في حلبا في بيان، "تسجيل أربع حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا"، ودعت المخالطين إلى التزام الحجر المنزلي، وكل الأهالي إلى تطبيق الإجراءات الوقائية وبخاصة لناحية ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم الاختلاط ومنع أي شكل من أشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة.

وشددت على أهمية الإبلاغ عند ظهور أي عوارض والاتصال على الرقم 70/540951



القبيات

وأعلنت خلية الأزمة في القبيات، في بيان، "تسجيل ست حالات إيجابية جديدة لمقيمين في القبيات، من دون تسجيل حالات إيجابية جديدة لمقيمين خارجها". ودعت كل من تخالط مع أحد المصابين أو من يعاني عوارض مريبة الاتصال بأحد الخطين الساخنين 70/703392 و 71/743192.

وذكرت ب"إلزامية وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة وغسل اليدين وتعقيمهما بشكل جيد".



منيارة

بدورها، أعلنت بلدية منيارة واللجنة الصحية في البلدة، في بيان، "تسجيل تسع إصابات جديدة في البلدة، وهم يلتزمون الحجر، وشفاء أربع حالات". ودعتا "كل من تخالط بهم أو يعاني عوارض التواصل مع اللجنة الصحية، والأهالي إلى التزام وضع الكمامة والمحافظة على المسافة الآمنة".



القرنة

كذلك، أعلنت خلية الأزمة في بلدة القرنة، في بيان، "تسجيل حالة إيجابية جديدة لأحد أبناء البلدة، فيما تتلقى ست حالات العلاج المناسب وملتزمة الحجر الصحي". وذكرت بضرورة التقيد بتطبيق إجراءات الوقاية.



بقرزلا

وأفادت خلية الأزمة في بقرزلا، في بيان، ب "تسجيل أربع حالات إيجابية جديدة في البلدة، وهم يلتزمون الحجر".



رحبة

وفي رحبة، سجلت خلية الأزمة في البلدية، أربع اصابات جديدة، ليرتفع عدد المصابين الى 61 إصابة.

وشكرت لقوى الأمن الداخلي وقوى أمن الدولة مؤازرة الشرطة البلدية "ليكون العمل مثمرا".



عيدمون-شيخلار

وأعلنت بلدية عيدمون-شيخلار، في بيان، تسجيل حالة إيجابية في البلدة، وهي ملتزمة الحجر. ودعت المخالطين إلى حجر أنفسهم لتقييم وضعهم الصحي، والأهالي إلى التقيد بالإجراءات الوقائية.

من جهتها، أعلنت بلدية وخلية أزمة كورونا في الصرفند أن عدد الاصابات بفيروس كورونا فاق الـ100 حالة، وعلى المواطنين مد يد العون للمساعدة في معرفة المصابين وحجرهم.

بدورها، أعلنت بلدية وخلية أزمة كورونا في مغدوشة، أن عدد الاصابات فيها وصل الى 151 حالة، و3 حالات حرجة، وحالة وفاة واحدة، ودعت البلدية الى التقيد بمقررات وزارة الصحة.

و أعلنت بلدية العدوسية ثبوت 4 حلات جديدة بفيروس كورونا، وهم قيد الحجر المنزلي وعلى جميع المخالطين المباشرين التزام الحجر المنزلي لمدة 5 أيام وثم إجراء الفحص.