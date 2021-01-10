لبنان

في صور.. التزام كامل بقرار التعبئة

Lebanon 24
10-01-2021 | 17:01
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نظمت القوى الامنية في صور ومنطقتها عددا من محاضر الضبط في حق مخالفي قرار التعبئة العامة.

وكانت شرطة بلدية صور قد أقفلت مداخل المدينة بالحواجز الحديدية، ومنعت الدخول اليها إلا للذين لديهن أعذار. وحذرت من ارتياد الشواطئ والكورنيش البحري تحت طائلة المسؤولية وتسطير محاضر ضباط بحق المخالفين.

وشهدت مدينة صور التزاما كاملا بقرار التعبئة العامة وبمنع التجوال باستثناء المسموح لهم، لا سيما الصيدليات والأطباء والصليب الأحمر والأفران ومحطات الوقود، فيما بلغت نسبة الالتزام 95 بالمئة بعد دعوات البلدية وتحذيرات القوى الامنية. الى ذلك سيرت القوى الامنية والجيش دوريات جابت الشوارع للتأكد من الالتزام وبمنع التجوال.

وعصرا أقفلت القوى الامنية الكورنيش البحري أمام المشاة، ودعتهم الى الالتزام بقرار منع التجوال.
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