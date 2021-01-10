حالات إيجابية في رحلات إضافية وصلت إلى بيروت

أفادت وزارة الصحة العامة باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 8 و9 كانون الثاني الحالي؛ وأظهرت النتائج وجود ست (6) حالات إيجابية.



وجاءت نتائج 08/01/2021 كالتالي:





رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية).

رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 1311 (جميعها سلبية).

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية).

رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية).

رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (حالتان إيجابيتان).

رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية).

رحلة باريس : شركة Air France رقم 566 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 863 (حالة إيجابية واحدة).

رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية).





وجاءت نتائج 09/01/2021 كالتالي:





رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 757 (جميعها سلبية).

رحلة دمشق : شركة SAW رقم 201 (جميعها سلبية).

رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية).

رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية).

رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية).

